LEGO presenta i nuovi set Harry Potter per il 2024: non vi deluderanno

Arrivano delle ottime notizie per i fan dei popolarissimi mattoncini LEGO . L'azienda ha appena annunciato nuovissimi set ispirati al mondo di Harry Potter.

Set 76435: Castello di Hogwarts: La Sala Grande

Si tratta di un set concettualmente simile a quello lanciato nel 2018. Come possiamo vedere anche dalle immagini, le dimensioni sono più grandi . Il set include alcuni elementi inediti, come la Sala Comune di Tassorosso e la figura di un grande troll.

Set 76439: Abiti di Ollivanders e Madam Malkin

I protagonisti sono Ollivander e Madam Malkin . Inclusi ci sono gli stampi per le bacchette magiche.

Set 76440: Torneo Tremaghi: L'arrivo

Si tratta del nuovo set che rievoca l'arrivo della nave Durmstrang per il celebre Torneo Tremaghi. Nel set ci sono anche i principali protagonisti della scena, come Igor Karkaroff, Viktor Krum, Barty Crouch, Fleur Delacour e Madame Maxime. Non mancherà ovviamente la carrozza Beauxbatons.

Il set è composto da 1.229 pezzi, sarà disponibile a partire dal 1 giugno sullo store ufficiale LEGO e il prezzo di lancio corrisponde a 139,99 euro.

Set Torneo Tremaghi: L'arrivo