LEGO Radio vintage ufficiale: replica una radio anni '70, ha uno slot per mettere lo smartphone e mattoncini sonori!

LEGO è letteralmente senza freni in questi giorni di maggio. Poco fa abbiamo dedicato un articolo a tutte le novità disponibili al preordine , e a distanza di poche ore ecco spuntare un altro set inedito, appartenente alla linea Icons . Quest'ultima raccoglie i set dedicati agli AFOL, Adult Fan of LEGO, ovvero i collezionisti. Ecco a voi LEGO Radio vintage #10334 !

Non solo soprammobile

Ci sono di fatto dei mattoncini pensati per emettere suoni, e non sono suoni a caso: ruotando le manopole di accensione e sintonia si potranno ascoltare il fruscio dei segnali analogici e alcuni campioni musicali memorizzati dentro i pezzi!

Ma il modello in questione non si limita a replicare l'aspetto di una radio vecchio stile. Sulla confezione del set, che vi proponiamo qui di seguito, si notano le diciture Sound Brick e Batterie incluse .

Non solo: il coperchio posteriore può essere rimosso. Nasconde di fatto una zona dove potete inserire il vostro smartphone, in modo da trasformare la radio LEGO in una sorta di speaker. Basta mettere una playlist con la radio di Fallout e il gioco è fatto!

Una volta assemblata, LEGO Radio vintage misura 32 centimetri di altezza, 23 di larghezza e 7 di profondità. In tutto vi serviranno 906 mattoncini per assemblarla.