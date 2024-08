Negli ultimi due anni il mercato dei giocattoli non se la sta cavando benissimo. In questo scenario poco roseo però, c'è un brand invece che non solo sta a galla, ma è anche in crescita (e nemmeno di poco). Stiamo ovviamente parlando di LEGO, che per voce del suo CEO, Niels B. Christiansen, ha svelato oggi i risultati finanziari del primo semestre del 2024, 6 mesi caratterizzati dal lancio di un bel po' di set anche a tema film o dedicati al mondo dell'arte. In queste occasioni la celebre società danese non si limita a snocciolare i classici dati economici che in molti potrebbero trovare noiosi. Si parla anche delle linee di maggior successo, di come LEGO continua a lavorare alla sostenibilità e di altri temi più o meno interessanti.

Le linee LEGO di maggior successo

Sono 5 le linee LEGO di maggior successo fra le tantissime attualmente in produzione o a disposizione sullo store online (sono ben 48 in tutte). Le due più "antiche" che continuano incessantemente a macinare successi sono LEGO City e LEGO Technic, capisaldi della produzione LEGO. Technic continua a macinare consensi anche grazie alle collaborazioni con i produttori di automobili e mezzi pesanti. Basti pensare per esempio al recente set LEGO Technic McLaren P1 o alla Mercedes-Benz G 500. City invece è una vera istituzione, rilanciato quest'anno anche grazie al lancio di oltre 30 set dedicati allo Spazio e tante iniziative a tema che hanno coinvolto anche l'Italia. A seguire ci sono LEGO Star Wars, un'altra linea storica che quest'anno festeggia ben 25 anni con nuovi set dedicati all'Imperial Star Destroyer, a C-3PO e al mitico Tie Interceptor, e LEGO Harry Potter, un'altra linea in circolazione da tanto tempo (23 anni quest'anno!) a cui non mancano certo esponenti di spicco, come la nuova edizione da collezione della Tana.

Chiude il "magico quintetto" la linea LEGO dedicati ai collezionisti adulti: LEGO Icons. La serie in questione può contare su modelli dedicati al Signore degli Anelli (come Barad-dur lanciato a giugno), ai Transformers (sempre a giugno arrivava Bumblebee) e tante altre icone dell'era moderna e non, come il Titanic, il Concorde, il cabinato di Pac-Man, la Tour Eiffel. Ma non sono tanto i set grandi e costosi a trascinare la linea. Anche l'anno scorso, a seguito proprio della pubblicazione dei risultati finanziari LEGO del 2023, emerse che l'utente medio comprava set caratterizzati dai prezzi meno cari. Quest'anno il CEO non l'ha detto espressamente, ma si è lasciato "scappar detto" che i prodotti Icons di maggior successo sono quelli Botanical. Sì, i fiori LEGO hanno sbaragliato il mercato. Anche in Italia sotto Natale o in occasioni quali il Black Friday e i Prime Day di Amazon sono fra i prodotti più venduti. E i prezzi non sono esagerati, come testimoniano i recenti modelli dedicati al Crisantemo e all'Albicocco Giapponese.

Sempre più set, sempre più crescita

Pensate che solo nei primi sei mesi di questo 2024 LEGO ha lanciato qualcosa come 300 nuovi set LEGO. Un'enormità se ci pensate, ma se siete collezionisti questo già lo sapete. Come accennato poi, l'industria del giocattolo non se la cava benissimo. Durante l'evento dedicato ai risultati finanziari, LEGO ha mostrato una slide che riportava i dati relativi alla crescita del mercato a partire dal 2020 fino a oggi. Già nel 2023 il mercato registrava un -6% di vendite, mentre LEGO riscontrava un +4%. Nel 2024 la tendenza non solo si è confermata, ma la forbice è addirittura aumentata. Si è infatti passati dalla crescita del 6% a una crescita pari a +14% di vendite. Ottimi anche i dati relativi ai ricavi, all'utile operativo e al flusso di cassa. E il bello è che LEGO, a fronte di questi risultati, ha promesso maggiori investimenti in campi affatto scontati, come la sostenibilità e la vendita al dettaglio (negozi fisici quindi!). Ricavi cresciuti del 13%

Vendite aumentate del 14% e quota di mercato in crescita

Utile operativo aumento del 26%

Flusso di cassa libero di 3 miliardi di DKK

Mattoncino sostenibile

Sono anni che LEGO sperimenta soluzioni alternative alla plastica, come i mattoncini realizzati con una plastica prodotta in modo sostenibile dalla canna da zucchero. Non sempre però soluzioni del genere sono attuabili su larga scala, e di conseguenza la società sta investendo anche in altri modi per diventare sempre più sostenibile. Quest'anno per esempio ha aumentato la quantità di resina acquistata da fonti sostenibili certificate secondo il principio del mass balance. Nel primo semestre del 2024, il 30% di tutta la resina acquistata da LEGO è stata certificata mass balance, il che si traduce in una stima media del 22% di materiale proveniente da fonti rinnovabili e riciclate. Nel 2023 queste percentuali erano inferiori: 18% resina mass balance che si traduceva nel 12% di materiali da fonti rinnovabili. C'è dell'altro. L'obiettivo è anche quello di ridurre le emissioni di gas serra, richiedendo ai fornitori di LEGO di stabilire obiettivi per ridurre le emissioni entro il 2026, e ulteriormente entro il 2028. Nel Regno Unito poi continua la sperimentazione di LEGO Replay, il programma di restituzione dei mattoncini LEGO, e ci sono altri progetti in corso che riguardano Stati Uniti ed Europa.

Le ultime novità LEGO

