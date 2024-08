L'Italia conquista LEGO Ideas con 2 nuovi set: uno omaggia la Riviera ligure, l'altro è fatto da due italiani!

LEGO Ideas , la piattaforma che dà vita alle migliori idee dei fan LEGO , ha annunciato gli unici due set vincitori fra i 42 che furono inseriti nella così detta "Third 2023 Review" a gennaio 2024. Entrambi i vincitori hanno qualcosa a che fare con l'Italia, un evento più unico che raro! Non è la prima volta che il Bel Paese si fa largo fra centinaia di progetti meritando non solo la vittoria ma anche la produzione e la commercializzazione. Vi ricordate LEGO Baita ? Uscì a febbraio del 2023, ed era progettato da Andrea Lattanzio. Ma bando alle ciance, vediamo i due progetti selezionati il 5 agosto 2024 e cosa hanno a che fare con l'Italia, progetti che hanno battuto proposte interessanti e altisonanti quali il Tesla Center, lo store Ikea modulare e il Krusty Burger dei Simpson!

Charlie e la fabbrica di cioccolato

Il primo dei due progetti a essere annunciato da LEGO si chiama Charlie and the Chocolate Factory - Here We Go Again!, e come è facile intuire fa riferimento a La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl.

Anzi, a dirla tutta il progetto sembra più fare riferimento al film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, visto lo stile delle minifigure. E cosa c'entra l'Italia direte voi?

Il progetto, che vedrà la luce probabilmente nel 2025, è stato realizzato da un duo che, sulla piattaforma Ideas, si fa chiamare con il nome 2PPL. E indovinate un po'? Sono due italiani! Si tratta di Roberto Ceruti (Brickup) e Jody Padulano (Jodypad), due creativi italiani che sulla piattaforma LEGO Ideas hanno all'attivo diversi progetti, fra cui il meraviglioso Maneki Neko che, sinceramente, acquisterei a occhi chiusi. L'iconico duo in realtà ci aveva già provato nel 2021 a proporre un progetto dedicato a Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, ma all'epoca non venne selezionato. Nel frattempo l'idea del set è stata ulteriormente migliorata e riproposta, e forse sull'onda del film Wonka del 2023 è finalmente riuscito a fare breccia nel cuore dei selezionatori ufficiali di casa LEGO.

Ecco spiegato "Here We Go Again!" nel nome del set. Sono gli stessi autori del progetto a scriverlo nella sua descrizione, confermando la volontà di riprovarci dopo che la prima volta l'idea venne respinta proprio nella fase di selezione finale. Ecco alcune immagini del progetto originale, che verrà comunque modificato da LEGO prima della realizzazione e della commercializzazione. Lo scenario è stato fatto in modo da poter ospitare un motore per far muovere la cascata di cioccolato!