LEGO prepara un set dedicato a Dune: Parte Due

A novembre 2023 uscirà Dune: Parte 2, sequel del film uscito nel 2021, che ha riscosso un buon successo sia di pubblico che di critica. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul nuovo capitolo della saga, sembrerebbe che LEGO stia per lanciare un set dedicato al franchise. Da Promo Bricks, infatti, è giunta la notizia che questo lancio sia imminente e, nello specifico, il set rappresenterà una replica della navicella spaziale Ornithopter.

Il set sarà composto da 1.369 parti, costerà 181 dollari ed includerà anche minifigure da "quattro a cinque". Quali saranno questi personaggi ancora non si sa, ma tra questi quasi sicuramente rientreranno i personaggi interpretati da Timothée Chalamet e Zendaya, ovvero Paul Atredies e Chani. Il set sarà rilasciato entro la fine dell'anno come parte della linea Lego Icons.

Per quanto riguarda il film, il secondo capitolo uscirà il 3 novembre, tuttavia gli scioperi WGA e SAG-AFTRA in corso potrebbero influire su questa tempistica. Difatti, dato che il sequel di Dune ha un cast di prim'ordine, la Warner Bros.

probabilmente vorrà che le sue star siano presenti per il tour promozionale. A questo proposito, un recente rapporto ha ipotizzato che l'uscita del film, per evitare problemi con gli scioperi, potrebbe slittare al prossimo anno, in primavera o in estate.