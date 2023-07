LEGO è in prima fila per la nuova serie Star Wars: Ahsoka, arrivano nuovi imperdibili set

Se siete fan del mondo Star Wars, saprete senz'altro che dal 23 agosto Disney+ manderà in onda la nuova serie Star Wars: Ahsoka, ambientata dopo la caduta dell'Impero e che segue le vicende dell'ex Jedi Ahsoka Tano (interpretata da Rosario Dawson) mentre indaga su una nuova minaccia per la galassia.

Per l'occasione, LEGO (sapete come farvi mandare pezzi rotti o smarriti?) ha annunciato al San Diego Comic-Con tre nuovi set, due legati alla nuova serie, lo Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano e l'E-Wing della Nuova Repubblica vs. Starfighter di Shin Hati, e uno classico: una nuova versione di Chewbecca.

Tutti e tre possono essere abbinati all'app LEGO Builder, per ingrandire e ruotare la versione digitale 3D del modello LEGO reale durante la costruzione, salvare i set e monitorare i progressi, ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirli!