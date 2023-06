LEGO con il suo ultimo set punta a stupire i fan di Spider-Man

Bella iniziativa di LEGO, che ha deciso di omaggiare uno dei supereroi più amati con il set da costruzione The Amazing Spider-Man. Si tratta di un set interessante, soprattutto perché è realizzato con strati di mattoncini LEGO che restituiscono l'effetto che Spider-Man fuoriesca dalla cornice e la sua testa e le sue dita possono essere messe in pose diverse.

I dettagli, poi, potranno incontrare gli apprezzamenti degli appassionati. Lo sfondo riproduce la tecnica di stampa Ben-Day-dot del fumetto, mentre ci sono 15 ragni a rappresentare il numero 15 di "Amazing Fantasy", in cui Spider-Man è apparso per la prima volta nell'agosto 1962, e una grafica nell'angolo in basso che contiene la famosa affermazione: "Da un grande potere derivano grandi responsabilità". Inoltre, durante la realizzazione del set, sarà possibile scansionare il codice QR e ascoltare la Soundtrack, con contenuti creati su misura per migliorare la tua esperienza di costruzione.