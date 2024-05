LEGO Signore degli Anelli Barad-dur è qui, ed è un vero spettacolo: l'occhio di Sauron si illumina, e le minifigure sono stupende

LEGO ci ha decisamente preso gusto. Dopo il set LEGO Signore degli Anelli Gran Burrone, tra i più ambiti oramai da più di un anno dal suo lancio, il marchio danese lancia un altro modello ispirato alle celebri pellicole di Peter Jackson, a loro volte ispirate al romanzo epico di quel mostro sacro di Tolkien.

Il setting in questo caso è decisamente più oscuro: ecco LEGO Signore degli Anelli Barad-Dur, la mitica Torre Oscura di Sauron che, con il suo gigantesco Occhio, terrorizza tutta la Terra di Mezzo. Scopriamo insieme le principali caratteristiche di questo set, compresi i dettagli della torre, le minifigure incluse, le dimensioni e, ovviamente, data di uscita in Italia e prezzo (salato) di lancio. Gruppo LEGO Fan Italia

Un set a dir poco imponente

LEGO Barad-Dur #10333 riproduce ovviamente la torre oscura dimora di Sauron. Si tratta della replica della versione di Barad-Dur che appare nel film Il Ritorno del Re. La parte frontale del modello rappresenta la torre usando prevalentemente mattoncini neri e grigi scuri, giusto per ribadire l'oscurità che circonda la struttura. Sulla sua base si nota la lava proveniente dal Monte Fato, quella che scorre nel fossato che circonda la torre e che è attraversabile solo da un ponte che è in parte rappresentato sulla base del set. In cima alla torre non poteva che svettare il maestoso Occhio di Sauron, realizzato con l'ausilio di mattoncini traslucidi arancioni, gialli e rossi. Sotto di esso c'è un mattoncino luminoso alimentato da batterie a bottone, che sfrutta la trasparenza dei mattoncini dell'occhio per illuminare il tutto. È decisamente il fiore all'occhiello di tutto il set!

Sul retro i creativi LEGO hanno un po' lavorato di fantasia, realizzando varie stanze popolate dagli orchi e dai servitori di Sauron. Il 1° piano include il nascondiglio di Gollum, una prigione con una gabbia sollevabile e una fucina di armi; al 2° piano troviamo la sala da pranzo degli orchi, seguita al terzo piano da una stanza con il trono di Sauron che si apre per rivelare una mappa nascosta della Terra di Mezzo. Il 4° piano è lo studio della Bocca di Sauron, mentre al 5° piano troviamo una biblioteca con scala girevole. Tutta la struttura è modulare: di conseguenza potete smontare i vari piani per osservarli più nel dettaglio.

Come accennato, il set è davvero imponente. La fortezza tutta costruita misura ben 83 centimetri di altezza, e anche la base non scherza: 45 cm di larghezza e 30 cm di profondità. Per assemblare il tutto vi serviranno ben 5.471 pezzi.

Le minifigure incluse

Davvero fantastiche le minifigure incluse, soprattutto per la presenza di due personaggi. Per cominciare, non potevano che esserci Frodo, Sam e Gollum. Frodo è rappresentato in piena trance da Unico Anello, mentre Sam tiene in mano Pungolo e la Fiala di Galadriel. Leggermente differente da quelle del passato la minifigure di Gollum, anch'essa caratterizzata da occhi decisamente più inquietanti del solito.

Veri protagonisti però sono loro: la minifigure di Sauron e quella della Bocca di Sauron. La prima riproduce il principale antagonista della storia di Tolkien nella sua versione "fisica", quella dotata di armatura che nei film si vede all'inizio della prima pellicola. La Bocca di Sauron, antico servitore e luogotenente di Sauron, si vede invece ne Il Ritorno del Re, poco prima della Battaglia del Morannon. Sono a dir poco perfette. Forse si poteva osare usando su Sauron le stesse gambe lunghe che LEGO ha usato per la nuova minifigure di Madame Maxime in uno dei nuovi set Harry Potter, ma va bene anche così.

Completano la dotazione 5 minifigure di orchi dotati di vari accessori, fra cui le particolari spade con lama squadrata, elmi, bandane, scudi e armature. Tra questi c'è anche Gothmog, comandante degli eserciti degli orchi che nel film si vede durante la battaglia finale dell'assedio di Osgiliath e anche durante l'assedio di Minas Tirith e nella conseguente battaglia dei Campi del Pelennor.

Occhio al regalo con l'acquisto di Barad-dur

Solo per il lancio del set, LEGO offre ai primi acquirenti di Barad-dur un GWP (gift with purchase) davvero esclusivo: la riproduzionea base di mattoncini di una delle creature alate dei Nazgul, le temibili cavalcature volanti che gli Spettri dell'Anello usavano dopo che i loro destrieri erano stati annegati al guado del Bruinen. Il set da collezione (#40693) è composto da 269 pezzi e include anche una minifigure di uno dei Nazgul. C'è anche una sezione di muro di pietra merlato che rimanda probabilmente all'assedio di Minas Tirith.

Uscita e prezzo LEGO Barad-Dur

LEGO Signore degli Anelli Barad-Dur #10333 esce in Italia sul LEGO Store ufficiale online il 4 giugno 2024. Gli utenti LEGO Insiders potranno acquistarlo in anticipo a partire dal 1° giugno 2024. Il prezzo di listino è fissato a 459,99€. Sempre gli utenti LEGO Insiders con l'acquisto si portano a casa anche 3.450 punti Insiders, convertibili anche in 20€ di sconto per i prossimi acquisti. Vi ricordiamo che per i primi giorni di vendita del set c'è in regalo anche il GWP Il Signore degli Anelli: Bestia alata #40693 del valore di 29,99€.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

