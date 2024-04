LEGO Sistema di lancio spaziale NASA Artemis è il vostro nuovo set dei sogni: razzo multistadio con 2 booster e torre di lancio!

LEGO svela oggi un nuovo set della serie Icons , dedicata quindi ai fan adulti dei celebri mattoncini danesi. Si chiama LEGO Sistema di lancio spaziale NASA Artemis e, come suggerisce il nome, replica l'intero sistema di lancio del Programma Artemis. Artemis è il programma di esplorazione spaziale automatizzato e con equipaggio portato avanti dalla NASA che nei prossimi anni porterà uomini e donne sulla Luna e, successivamente, anche su Marte. Continua insomma la collaborazione tra LEGO e NASA, che si è già concretizzata in passato con splendidi set dedicati all'Apollo 11 , al Saturn V e allo Space Shuttle .

Non è più alto, ma è comunque più grande

I fan LEGO che hanno acquistato in passato il mitico Saturn V staranno già pensando a quanto ci starà bene accanto il nuovo Sistema di lancio spaziale NASA Artemis. Il set appena presentato è decisamente più basso, 70 centimetri contro il metro raggiunto dal vecchio razzo, ma c'è da dire che i loro corrispettivi reali sono effettivamente diversi nell'altezza e nella stazza.

Il nuovo SLS (Space Launch System) è dotato infatti di 2 booster laterali a combustibile solido e nella realtà è alto 98,1 metri contro i 110 del buon vecchio Saturn V.

In questo modello c'è anche tutta la torre di lancio mobile super dettagliata, un incredibile valore aggiunto che appunto impreziosisce il modello. C'è chi se lo era creato ad-hoc per il Saturn V, seguendo istruzioni rese disponibili dagli appassionati più sfegatati o replicando da zero con i pezzi a disposizione la vecchia rampa di lancio.

Tra i dettagli che rendono il modello ancora più fedele spiccano i cavi ombelicali retrattili, il ponte per far salire a bordo l'equipaggio, i booster laterali staccabili oltre a i vari stadi del razzo principale separabili. A concludere il tutto ci sono anche un modello in scala del modulo Orion con pannelli solari pieghevoli e una placca stampata. Non si capisce se per quest'ultima LEGO si riferisca a quella con tutte le informazioni sul razzo o se è un'altra placca ancora, visto che quella informativa di solito è adesiva.