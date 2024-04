LEGO Star Wars Day: tutti i regali, i set in arrivo e gli sconti speciali in arrivo e quelli già attivi da oggi!

Come ogni anno, il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day, una giornata interamente dedicata ai fan di Guerre Stellari da sempre caratterizzata da lanci di nuovi prodotti, annunci, sconti speciali e tanto altro. E LEGO è un partner fondamentale dell'universo di Star Wars, tant'è che è da ben 25 anni che arrivano in commercio nuovi set dedicati alle navi spaziali, ai personaggi e alle ambientazioni nate dalla fantasia di George Lucas. Ed è per questo che anche per questo 2024 la realtà danese ha previsto sconti, regali e tanti nuovi lanci proprio in vista del 4 maggio! Vediamo tutto quello che dovreste sapere a riguardo nei prossimi paragrafi. Gruppo LEGO Fan Italia Segui SmartWorld su News

Gli sconti esclusivi

Siete utenti LEGO Insiders? Allora avrete accesso a una serie di sconti esclusivi da riscattare dall'apposita area Insiders del sito LEGO. Nel caso non foste ancora iscritti al programma speciale LEGO, il programma di fidelizzazione legato al negozio online è gratuito per tutti gli utenti maggiori di 18 anni. Ne abbiamo parlato nel dettaglio qui.

Le offerte già attive

C'è già qualche set LEGO Star Wars in sconto su Amazon, ma nulla per cui strapparsi i capelli. Ecco quelli attivi qui di seguito: tutte le offerte Star Wars di Amazon

I nuovi set in arrivo

Il 1° e il 4 maggio arrivano nuovi set Star Wars sullo store LEGO. Un paio ve li abbiamo già mostrati in articoli dedicati: LEGO Star Wars Diorama Gara dei sgusci su Mos Espa #75380 e TIE Interceptor LEGO Star Wars Ultimate Collector Series (75382)! Al loro fianco ci saranno anche il Droideka alto oltre 20 centimetri, una nuova collezione di BrickHeadz e la nuova versione del Sith Infiltrator di Darth Maul. Arrivano tutti il 1° maggio, a eccezione del Tie Interceptor che fino al 4 maggio sarà acquistabile solo dagli utenti LEGO Insiders in anteprima.

Sempre dal 1° maggio aprono i pre-ordini di un prodotto davvero speciale: il libro da collezione The Force of Creativity di 312 pagine che contiene interviste con più di 50 conoscitori del dietro le quinte di LEGO Group e Lucasfilm, dedicate ovviamente ai 25 anni dei set LEGO Star Wars.

I regali con gli acquisti

Dal 1° maggio con gli acquisti LEGO Star Wars sullo store online ufficiale ci sono diversi regali per gli utenti Insiders (e non). Sono 3 in tutto, con 3 diverse soglie di spesa. Ve li elenchiamo qui di seguito: Con una spesa LEGO Star Wars superiore a 40€: in regalo il mini-set AAT #30680

Con una spesa LEGO Star Wars superiore a 90€, solo per utenti Insiders: in regalo la medaglia esclusiva LEGO Star Wars Collect Battle of Yavin #5008818

Con una spesa LEGO Star Wars superiore a 160€: in regalo il set Trasportatore truppe Federazione dei Mercanti #40686