LEGO Star Wars Incrociatore Venator ufficiale: oltre 1 metro di lunghezza, quasi 5.400 pezzi

Ma il set vero e proprio com'è? Come accennato, è a dir poco enorme. L'incrociatore Venator LEGO punta ovviamente a essere un pezzo da esposizione, e in quanto tale non presenta particolari parti mobili o interattive, visto che l'obiettivo è quello di porlo sui suoi piedistalli e metterlo in bella vista in casa propria.

Dettagli comunque ce ne sono a bizzeffe: il ponte di comando, l'hangar con un modello in scala di una gunship della Repubblica, varie torrette di difesa (e attacco) sparse un po' ovunque, i motori posteriori e tanto altro.

Per assemblarlo tutto vi ci vorrà un bel po' di tempo. Sono infatti necessari 5.374 mattoncini per arrivare al termine della costruzione. E se ancora non lo aveste capito vi servirà anche tanto spazio libero per poterlo esporre: il modello è lungo 109 centimetri, largo 54 centimetri e alto 32 centimetri.