LEGO è già in clima natalizio (ad agosto): ecco i nuovi set Stella di Natale, Ghirlanda e Candela

LEGO Stella di Natale #10370 e Ghirlanda #10340 sono due delle quattro novità appena svelate dal colosso danese in questi ultimissimi giorni di agosto. Sì, fa strano che vengano svelati ora i set di Natale, ma i fan LEGO sanno che arrivano sempre in questo periodo dell'anno, seguiti a ruota da tutti i nuovi calendari dell'avvento. Spazziamo via il caldo estivo e proiettiamoci dunque verso il Natale con questi nuovi set, alcuni già prenotabili a partire da ora!

LEGO Stella di Natale #10370

Iniziamo dalla Stella di Natale. Appartiene alla linea Botanical, quella che anche in questo 2024 sta contribuendo attivamente al successo di casa LEGO (ne parliamo qui). Il set riproduce i fiori della Euphorbia pulcherrima, meglio conosciuta come stella di Natale, proprio perché fiorisce in pieno inverno quando le giornate si accorciano al loro massimo. Ci sono 5 nuclei a forma di stella di foglie rosse (brattee) con ciazi gialli al centro, relative foglie e un vaso il cui colore ricorda quello della ceramica. Gli steli sono snodabili, in modo da personalizzare la posizione dei fiori. LEGO Stella di Natale è composta da 608 pezzi, e il set, una volta assemblato, misura 22 centimetri di larghezza, 17 di profondità e 21 di altezza. La sua data di uscita è prevista per il 1° ottobre 2024, ma potete preordinarla già da oggi sul sito ufficiale LEGO. Il prezzo è fissato a 49,99€, e con l'acquisto gli utenti Insiders riceveranno anche 375 punti.

LEGO Ghirlanda #10340

Quest'anno LEGO ha rinnovato anche la ghirlanda, e se ci permettete stavolta è davvero, davvero bella. LEGO Ghirlanda #10340 fa sempre parte della linea Botanical, e riproduce una ghirlanda natalizia con foglie di abete, bacche, fette d'arancia, cannella e pigne. Il costruttore può scegliere o combinare bacche bianche, blu e rosse, e può decidere in autonomia dove posizionare le fette di arancia, le pigne o i rami di cannella, oltre a mettere in posa le foglie per ottenere un risultato unico e originale. LEGO Ghirlanda è composta da ben 1.194 pezzi, e il set, una volta assemblato, misura 37 centimetri di larghezza, 37 di lunghezza e 7 di altezza. La sua data di uscita è prevista per il 1° ottobre 2024, ma potete preordinarla già da oggi sul sito ufficiale LEGO. Il prezzo è fissato a 99,99€, e con l'acquisto gli utenti Insiders riceveranno anche 750 punti.

LEGO Decorazione da tavolo natalizia #40743

Se siete in cerca di qualche elemento decorativo da mettere sul tavolo c'è anche il nuovo set LEGO Decorazione da tavolo natalizia #40743. Il modello riproduce una classica candela rossa natalizia con fiocco (rigorosamente rosso), e una ghirlanda tutto intorno con foglie verdi, stelle dorate e bacche rosse. LEGO Decorazione da tavolo natalizia è composta da 433 pezzi, e il set, una volta assemblato, misura 21 centimetri di larghezza, 24 di profondità e 18 di altezza. La sua data di uscita è prevista per il 1° settembre 2024, fra pochissimi giorni quindi. Il prezzo è fissato a 39,99€, e con l'acquisto gli utenti Insiders riceveranno anche 300 punti.

LEGO Selezione di decorazioni natalizie #40744

Ci sono anche le nuove decorazioni natalizie, una selezione di 4 ciondoli da attaccare all'albero di Natale raffiguranti Babbo Natale, un pupazzo di neve, una renna e un regalo. Selezione di decorazioni natalizie #40744 è un set decisamente più modesto degli altri, tant'è che è composto da soli 153 pezzi e viene a costare 12,99€. Il suo arrivo è previsto per il 1° settembre.

