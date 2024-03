Weekend di regali sul LEGO Store: nuovi premi per gli utenti Insiders, set esclusivo in regalo con l'acquisto e non solo

Come ogni primo giorno del mese, lo store ufficiale LEGO si popola di tanti nuovi set pronti all'acquisto. Tra questi ci sono ad esempio i tanti modelli dedicati alla Formula 1, quello dedicato a Stitch, il cottage di Biancaneve e i Sette Nani e molto altro.

E per rendere ancora più appetibili i suoi nuovi prodotti, LEGO propone nuovi regali con gli acquisti, nuovi premi per gli utenti Insiders (sapete già come funziona?) e non solo. Vediamo quindi come conviene muoversi per massimizzare i vantaggi con gli acquisti!

Gruppo LEGO Fan Italia

