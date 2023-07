LEGO Store follia: triplo omaggio, sconti su tanti set al top e doppi punti VIP!

Da oggi 11 luglio fino alle 23:59 del 15 luglio ci sono le Giornate VIP sul LEGO Store! Ve le avevamo anticipate giusto ieri, ma oggi finalmente possiamo dirvi nel dettaglio cosa hanno da offrire queste giornate particolari dedicate sia ai VIP sia agli utenti più "casual". Come vi dicevamo però, tutti gli utenti che si collegano al LEGO Store online ufficiale possono iscriversi gratuitamente al programma LEGO VIP. Si tratta di una classica registrazione con email e password che vi permette di accedere ufficialmente al programma VIP, che include la possibilità di accumulare punti, di acquistare in anticipo i set più gustosi e anche di accedere a sconti e gift speciali. Potete registrarvi gratuitamente qui. I punti VIP accumulati automaticamente con gli acquisti possono poi essere convertiti in buoni sconto da spendere sullo store o in premi speciali, tra cui set esclusivi, gadget, stampe, istruzioni per costruire set e tanto altro. Veniamo quindi a tutte le promo attive per queste Giornate VIP

Omaggi nostalgici per gli utenti VIP

Doppio omaggio per gli utenti VIP che decidono di fare acquisti sul LEGO Store da oggi fino al 15 luglio prossimo (o fino a esaurimento scorte). Come accennato si tratta di regali che faranno la gioia dei collezionisti. Vediamoli nel dettaglio! Incrociatore Blacktron Vi ricordate i vecchi set spaziali LEGO? Quasi sicuramente, visto che sono stati riproposti anche di recente nel loro classico packaging di una volta. Per le Giornate VIP uno dei due omaggi è il set Incrociatore Blacktron #40580 del valore di 29,99€, composto da 356 pezzi e comprensivo di una minifigure.

Tahu e Takua BIONICLE L'altro omaggio retro fa leva sui fan di una linea storica e apprezzatissima di LEGO, BIONICLE! Il modello in questione è composto dalla coppia Tahu e Takua BIONICLE #40581. Il valore del set ammonta a 16,99€ ed è composto da 219 pezzi.

Come fare a ottenerli

Gli utenti VIP possono ottenere entrambi gli omaggi con acquisti pari o superiori a 220€. Potete quindi accumulare vari set a carrello o puntare a quelli più grossi. Qualche esempio? Ci sono i nuovi set Disney dedicati al mitico Castello o al Cottage delle Sorelle Sanderson, o altrimenti potreste optare per un modello retro (visti gli omaggi) come la Fortezza di Eldorado. A quest'ultimo dovete però aggiungerci qualcosa di piccolo per arrivare alla soglia dei 220€, come banalmente anche un portachiavi.

C'è un altro omaggio!

Gli utenti VIP possono ottenere un altro omaggio, stavolta superando la soglia di soli 50€: si tratta dell'Add On Pack - Fun and Funky, un sacchetto che comprende 148 pezzi pensati per personalizzare le costruzioni. Include cappelli, teste, occhi, foglie, maiali e altri animali, stelle, occhiali e tanto altro. Il valore del pack ammonta a 9,99€.

Punti VIP Doppi

Alcune linee LEGO danno diritto a doppi punti VIP. Come accennato, i punti vi permettono di riscattare premi esclusivi, gadget e anche di ottenere sconti sui prossimi acquisti sul LEGO Store. Dall'11 al 15 luglio tutti i set appartenenti alle linee LEGO City, LEGO Friends, LEGO Technic e LEGO Harry Potter vi permettono di accumulare punti doppi.

E ci sono anche tanti SCONTI!

Per approfittare dei gift e, in certi casi, anche dei punti VIP doppi, sul LEGO Store trovate anche tanti set in sconto. E non pensiate si tratti di rimanenze di magazzino! Ci sono modelli top quali Optimus Prime, la Camaro Z28, il centrotavola di fiori, l'Atari 2600 e tantissimo altro! Ecco una selezione: