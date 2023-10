Gli sconti sul LEGO Store sono migliori di quelli di Amazon, e ci sono pure doppi punti Insiders e regali!

Come forse saprete, il 10 e l'11 ottobre c'è la Festa delle Offerte Prime , una sorta di Prime Day della durata di due giorni con sconti e promozioni per gli abbonati al servizio di Amazon. Tra i vari oggetti in sconto ci sono anche tanti set LEGO ( li abbiamo radunati tutti qui ), ma c'è un ma: anche sul LEGO Store ufficiale ci sono un sacco di set in promozione !

Gli sconti applicati sul LEGO Store oscillano tra il 25% e il 40%, e non è solo questo a renderli più vantaggiosi di quelli applicati su Amazon. A renderli più golosi ci sono anche i doppi punti Insiders su tutti gli acquisti. Un passo indietro: qui spieghiamo tutto sul nuovo programma LEGO Insiders. Il programma in questione ha preso il posto del vecchio LEGO VIP, ma in fin dei conti il funzionamento è lo stesso.

Gli utenti registrati possono accumulare punti da convertire poi in buoni sconto per l'acquisto di altri set sul LEGO Store o in premi speciali, tra cui modelli esclusivi che non potreste comprare altrimenti. Vediamo una carrellata degli sconti più golosi. Altrimenti se li volete visionare tutti basta premere sul pulsante sottostante.

TUTTI GLI SCONTI LEGO