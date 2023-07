LEGO Store, i set in sconto da prendere al volo per portarsi a casa anche i nuovi omaggi

Come forse saprete fino al 15 luglio sul LEGO Store ci sono le Giornate VIP, giorni speciali dedicati appunto agli utenti VIP (e non solo) densi di offerte, omaggi con gli acquisti e doppi punti su set appartenenti a linee specifiche. Giusto per ricordarvelo nuovamente, l'iscrizione al programma VIP è completamente gratuita (ci si registra qui) e non porta altro che benefici.

Ma veniamo agli sconti e agli omaggi. Gli utenti VIP che spenderanno più di 220€ sul LEGO Store si porteranno a casa due omaggi: l'Incrociatore Blacktron #40580 del valore di 29,99€ e Tahu e Takua BIONICLE #40581 del valore di 16,99€. E per raggiungere questa soglia si può approfittare di alcuni sconti davvero golosi.

LEGO ha infatti messo in sconto una ricca selezione di set, anche di una certa dimensione, con tagli di prezzo dal 20 al 40%. Anche per via di questi sconti non ce n'è nessuno che arriva alla cifra di 220€ necessaria a portarsi a casa i due gift speciali, ma è ovviamente sufficiente che la somma degli acquisti superi la soglia.

Vediamo alcuni di questi modelli a prezzi speciali.