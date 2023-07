La nuova LEGO Technic Gru Cingolata è uno dei più grandi di sempre: alta oltre 1 metro, ha 6 motori e 2 smart hub

Quando LEGO decide di andare all-in non c'è nessuno che possa convincerla del contrario. E con il nuovo set della linea Technic ci si è davvero spinti al limite per quanto riguarda dimensioni e funzionalità!

Gruppo LEGO Fan Italia

È stato infatti svelato il nuovo modello in uscita LEGO Technic Liebherr LR 13000 Crawler Crane #42146, una gru cingolato a dir poco gargantuesca, tant'è che LEGO stessa la presenta con la frase "È grande. È potente. È la tua prossima sfida di costruzione". Si tratta di uno dei più grandi di sempre della linea Technic, e vista la sua fonte di ispirazione non c'è da sorprendersi. Il set di ispira al modello LR 13000 di Liebherr, la gru cingolato più potente del suo genere. La sua capacità massima di sollevamento ammonta a qualcosa come 3.000 tonnellate, e la sua altezza di sollevamento ammonta a oltre 230 metri. Viene usata prevalentemente per la costruzione di centrali elettriche e raffinerie.

Insomma, un tale condensato di metallo ed epicità meritava il suo modello LEGO dedicato, ed eccolo qui in tutto il suo splendore. Il set è in scala, ed è enorme. Alto oltre 1 metro, integra 2 smart hub e ben 6 motori, in modo da gestire sia il movimento del cingolato che quello della gru. Per alimentare il tutto serviranno ben 12 pile stilo AA!