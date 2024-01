LEGO Technic si dà allo spazio sci-fi con la nuova Astronave Heavy Cargo VTOL LT81

Novità dall'universo LEGO. In particolare, gli appassionati di spazio potranno intrattenersi con una costruzione dell'astronave Heavy Cargo VTOL LT81 Technic, dedicata ai bambini dai 10 anni in su. Entrando nei dettagli della notizia, il set è ricco di funzionalità, tra cui gli ingranaggi che fanno ruotare i motori, estendono e ritraggono il carrello di atterraggio e abbassano l'artiglio per afferrare la capsula di carico contenente un mini rover spaziale.

Sulla parte superiore, invece, è presente una maniglia che consentirà agli utenti di far volare questa astronave futuristica nella stanza mentre giocano. Inoltre, questo set include uno speciale elemento "camera di equilibrio" che consente di collegarlo ad altri playset LEGO compatibili a tema spaziale (disponibili separatamente). E con l'app LEGO Builder, i bambini possono ingrandire e ruotare i modelli in 3D mentre costruiscono, salvare i set e monitorare i loro progressi.