LEGO Technic McLaren P1 ufficiale: un set enorme in scala 1:8 che omaggia l'ipercar più avanzata al mondo

Il nuovo set LEGO McLaren P1

La P1 rappresenta un'importante evoluzione per il settore essendo caratterizzata da varie apprezzate modifiche, come la riduzione del peso, nel packaging, nelle prestazioni ad alta velocità, nel propulsore e nell'aerodinamica. Tutto ciò ha stimolato LEGO a creare la replica dell'ipercar in scala 1:8.

Nello specifico, LEGO Technic Ultimate Car Concept Series, è composta da 3.893 mattoncini, con ogni modello che presenta un numero di serie unico che sblocca retroscena speciali. Ha un cambio a 7 velocità con 2 tamburi, sospensione, motore a pistone V8, ala posteriore regolabile e porte posteriori che si aprono con meccanismo avanzato. Il modello è stato creato da LEGO Technic in collaborazione con McLaren Automotive.

"Spero che questa collaborazione ispiri la prossima generazione di designer e ingegneri a spingere i confini dell'innovazione automobilistica" commenta Tobias Sühlmann, Chief Design Officer di McLaren Automotive.

"Dall'esterno con forme aerodinamiche agli interni e al motore V8 a pistoni: la vera McLaren P1 è un'auto incredibile. Volevamo catturare questi dettagli nel miglior modo possibile con il nostro modello LEGO Technic e non volevamo scendere a compromessi in alcun modo. Per questo abbiamo lavorato su più versioni della vettura per testare diversi design" spiega Kasper Rene Hansen, Designer del Gruppo LEGO.