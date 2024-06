LEGO Tetris è un progetto davvero fantastico: vedere per credere!

Il set riproduce in maniera fedele e dettagliata la struttura del Tetris: troviamo la griglia con le varie forme per i componenti, la matrice che mostra l'anteprima dei pezzi successivi, e il cestello da quale pescare i pezzi da inserire nella griglia di gioco.

Il set LEGO Tetris, come vedete dalle immagini in galleria e dal video dimostrativo pubblicato dall'ideatore victorvey300, è una trasposizione fisica del noto gioco digitale.

Proprio in questo ambito, in occasione del 40° anniversario del gioco proposto originariamente da Alexey Pajitnov, arriva il set LEGO Tetris . Il set ha ricevuto un ottimo consenso popolare, visto che almeno 10.000 utenti l'hanno votato ufficialmente. Questo significa che può passare alla fase di valutazione prima della realizzazione.

Troviamo un pulsante di reset per ricominciare da zero, e addirittura la visualizzazione della classifica dei migliori punteggi. Insomma, un set davvero ben fatto che arriva in una valigetta richiudibile il classico logo di Tetris realizzato alla perfezione.

Come menzionato sopra, il set LEGO Tetris che abbiamo appena visto è ancora in fase di valutazione da parte di LEGO, questo significa che non siamo sicuri di poterlo vedere. Al raggiungimento dei 10.000 voti, LEGO si è congratulata con l'ideatore riferendo che il set passerà alla fase di revisione per decidere se potrà essere realizzato.

Questa fase, che partirà a settembre prossimo, vedrà la LEGO Review Board impegnata a valutare se il set in questione soddisfa gli standard previsti dall'azienda, come la giocabilità, sicurezza e adattamento al marchio LEGO.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata al progetto LEGO Tetris.