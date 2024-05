LEGO The Legend of Zelda Grande albero Deku ufficiale: potete già pre-ordinarlo, con le minifigure di Link e Zelda!

Era nell'aria già da mesi, e oggi, così, abbastanza all'improvviso, LEGO avverte i suoi utenti Insiders con una email dell'arrivo di LEGO Grande albero Deku 2-in-1, il primo set ufficiale dedicato a The Legend of Zelda! Non è certo la prima collaborazione fra LEGO e Nintendo, visti i tanti set a tema console, Super Mario e visti anche i recenti set di Animal Crossing. Questa collaborazione in qualche modo è anche più speciale, visto che il primo set a concretizzarsi è un prodotto da collezione di fascia alta. Gruppo LEGO Fan Italia Segui SmartWorld su News

Un set unico, due versioni dell'albero Deku

Come primo set per celebrare The Legend of Zelda, LEGO ha scelto il Grande Albero Deku. Difficile però non scontentare i fan dei vari capitoli, e di conseguenza gli ingegneri danesi hanno cercato di coniugare più versioni dell'albero e non solo proprio per soddisfare tutti. La personalizzazione comincia dalle minifigure: ci sono 3 diverse versioni di Link! L'albero Deku rappresentabile invece è quello di Ocarina of Time o Breath of the Wild, e ovviamente ci sono le relative versioni di Link per rende il tutto ancora più fedele. Non mancano vari accessori, fra cui uno Scudo Hylia, la Spada Suprema e l'immancabile Ocarina del Tempo.

Le due versioni dell'Albero Deku sono piuttosto diverse, e hanno dettagli sia sulla parte frontale che sul retro che i fan riconosceranno al volo. Cambia anche l'altezza del set: l'Albero Deku di Ocarina of Time è alto 33 cm, mentre quello di Breath of the Wild è alto 31 centimetri. In tutto vi serviranno 2.500 mattoncini per comporre il modello.

Uscita e prezzo

LEGO The Legend of Zelda Grande albero Deku 2-in-1 #77092 uscirà ufficialmente il 1° settembre prossimo sul LEGO Store online, ma è già possibile prenotare un esemplare in modo da essere fra i primi a riceverlo. Il prezzo di listino è alto: 299,99€. Gli utenti LEGO Insiders con l'acquisto riceveranno anche 2.250 punti. Ecco le foto della confezione e il box per l'acquisto.

