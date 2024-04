Il TIE Interceptor torna nel catalogo LEGO per festeggiare la giornata LEGO Star Wars: imperdibile!

Siete pronti per la Giornata LEGO Star Wars? Il gigante dei mattoncini sì, e per l'occasione ripropone uno dei suoi kit storici lanciati nel 2000 per la collezione LEGO Star Wars UCS: il TIE Interceptor. Attenzione, però: l'iconico caccia stellare di Star Wars: Il ritorno dello Jedi è stato completamente riprogettato con dettagli precisissimi come la cabina, i cannoni laser e il motore. Andiamo a scoprirlo, non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come farsi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti.

TIE Interceptor (75382): caratteristiche

Il set TIE Interceptor LEGO Star Wars Ultimate Collector Series (75382) per adulti è un kit da ben 1931 pezzi che una volta completato misurerà ben 40 cm di lunghezza. Il modello, che contiene la minifigure LEGO del pilota TIE incluso (con una speciale decorazione sul braccio) e la figura LEGO del droide topo, viene fornito con un espositore con una targa informativa e un mattoncino del 25° anniversario LEGO Star Wars.

Il TIE Interceptor è perfetto in ogni particolare, con il caratteristico design delle ali, la cabina di pilotaggio dettagliata con portello apribile, cannoni laser e altro ancora. Per completarlo avete a disposizione istruzioni dettagliate e l'app LEGO Builder, che offre strumenti di visualizzazione 3D come zoom e rotazione, che vi aiuteranno in modo coinvolgente e gratificante. Una volta completato, il set TIE Interceptor misura 32 cm di altezza, 40 cm di lunghezza e 33 cm di larghezza.

Uscita e prezzo

Il set TIE Interceptor fa parte dei festeggiamenti per la giornata May the 4th be with you, la Giornata LEGO Star Wars che celebra tutto ciò che riguarda Star Wars con nuovi prodotti, offerte imperdibili e persino regali. Il kit sarà quindi disponibile il 4 maggio 2024 al prezzo di 229,99 euro. Potete ordinarlo seguendo questo link.