LEGO Torre degli Avengers ufficiale: alta quasi un metro, include 31 minifigure e arriva precisa per il Black Friday!

Un set da record, come era facile aspettarsi, anche se non si tratta né del più grande di sempre né tanto meno del più caro in circolazione. Si tratta però di un pezzo da novanta, uno di quelli con più minifigure di sempre in confezione. A voler essere proprio fiscali, in passato era uscito un LEGO Scacchi che, per ovvie ragioni, ne contava di più, ma se consideriamo solo i set da esposizione LEGO Torre degli Avengers batte ogni record precedente.

Tornando a noi, per non favorire nessun film nello specifico, la Torre degli Avengers della società danese permette di ricreare tantissime scene dei film del Marvel Cinematic Universe, compresa persino la scazzottata tra i due Captain America in Avengers Endgame.

Tra le altre scene mostrate da LEGO ci sono quella di Hulk che strapazza Loki ("Un Dio fragile" Cit.), la già citata scazzotata tra capitani, Stark che indossa l'armatura, l'invasione dei chitauri e tanto altro.

Occhio però: vi servirà un bel po' di spazio da esposizione. La torre ha una base di 34 x 25 centimetri, ma più che altro si sviluppa in altezza, raggiungendo ben 90 centimetri. Per assemblarla (come gli Avengers, e scusate la battuta) vi serviranno 5.201 mattoncini.