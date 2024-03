LEGO Tram Milano ATM Serie 1500: un mini set esclusivo che festeggia l'apertura del nuovo negozio fisico

Il 29 marzo mattina, il Gruppo LEGO e Percassi festeggiano l'apertura del 26° LEGO Certified Store in Italia. Il nuovo negozio fisico sorgerà nel pieno centro di Milano, in via Dante 4, a pochi passi dal Duomo e da altri monumenti della cittadina lombarda. Trovate tutti i dettagli qui.

Per celebrare l'avvenimento, la divisione italiana LEGO ci ha inviato una piccola sorpresa che volevamo mostrarvi in una serie di scatti. Chissà che qualcuno di voi non si ricordi del piccolo modello rappresentante il Ponte Vecchio che vi mostrammo un paio di anni fa in occasione dell'apertura del primo negozio in quel di Firenze. Per l'apertura di questo nuovo store LEGO ha preparato qualcosa di simile, un omaggio alla città di Milano davvero, davvero speciale.

Si tratta di una replica dello storico Tram ATM serie 1500, il mitico tram di produzione milanese progettato nel lontano 1927 ancora in uso a Milano e a San Francisco. Un mezzo pubblico "antico" e meraviglioso, che, così come il Duomo di Milano o il Castello Sforzesco, rappresenta la città in modo unico.