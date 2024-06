LEGO Transformers Bumblebee ufficiale: costa quasi la metà di Optimus Prime, ed è sempre in stile anni '80!

Sono passati due anni dal lancio del primo set LEGO dedicato ai Transformers, e come era logico aspettarsi Hasbro e la realtà danese scelsero Optimus Prime, simbolo del celebre media franchise nato nel 1984. E a fianco del leader degli Autobot non poteva che arrivare anche Bumblebee , co-protagonista fra l'altro di tante pellicole cinematografiche degli ultimi anni sempre dedicate ai robottoni di casa Hasbro. Ecco quindi arrivare LEGO Transformers Bumblebee #10338 , il nuovissimo set che sarà disponibile a brevissimo a un prezzo decisamente più abbordabile di quello del suo predecessore.

Il design scelto da LEGO è in linea con quello di Optimus Prime: si tratta insomma della versione anni '80 di Bumblebee, e non quella più recente che lo vedeva trasformarsi in una Chevrolet Camaro. Il veicolo in cui il Bumblebee LEGO si trasforma è una sorta di incrocio tra il Maggiolino di casa Volkswagen e vetture simili di stampo francese, in modo da non risultare come un riferimento diretto a un modello reale, anche perché un set LEGO Maggiolino già c'è.

Grazie alle articolazioni snodate e al modo in cui è ingegnerizzato, LEGO Bumblebee può essere trasformato ed esposto sia in versione robot che in modalità veicolo. Da quanto si dice dovrebbe essere più facile da trasformare rispetto a Optimus Prime, e forse anche un pelo più solido. Tra gli accessori inclusi ci sono il blaster ionico e il jetpack, che altro non è che una sezione della vettura. Occhio agli adesivi: ce ne sono alcuni davvero simpatici da applicare sul retro. Non manca anche la placchetta espositiva per i veri collezionisti.

Una volta assemblato, LEGO Bumblebee in modalità Transformers misura 25 centimetri di altezza. In modalità veicolo invece misura 22 cm di lunghezza, 11 di larghezza e 8 di altezza. In tutto il set è composto da 950 mattoncini. Nell'app LEGO Builder trovate la versione digitale delle istruzioni cartacee, con funzione pinch to zoom e segnalibro per esplorare meglio la costruzione e riprenderla in un secondo momento.