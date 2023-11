Il nuovo regalo LEGO è uno dei più belli di sempre e omaggia l'Italia: il Tributo a Galileo Galilei!

Dal 1° all'16 novembre c'è un nuovo regalo LEGO disponibile sia sullo store online che nei negozi fisici, almeno finché non termineranno le scorte. E vista l'attinenza con l'Italia, proprio da noi potrebbe terminare anche prima del previsto. Il GWP (gift with purchase) in questione si chiama LEGO Tributo a Galileo Galilei (#40595), e come è facile intuire dal nome si tratta di un omaggio al padre della scienza moderna, uno dei tanti italiani che ha cambiato per sempre il mondo grazie alle sue scoperte e al suo pensiero. Ci siamo sacrificati per voi, e dopo aver superato la soglia di spesa prevista per poterselo accaparrare ve lo mostriamo in alcuni scatti dal vivo. Gruppo LEGO Fan Italia

Sono tantissimi i dettagli sparsi per questa sorta di diorama dello studio di Galileo. C'è ovviamente un immancabile telescopio (o meglio, un cannocchiale galileiano), con la finestra da cui osservare il cielo; c'è il quadro con la torre di Pisa, sua città di nascita nonché città dove studiò e insegnò; un astrolabio e anche un disegno di una fase lunare.

Ma il dettaglio più bello è probabilmente il modello eliocentrico rotante che troviamo al centro del diorama e al centro della scrivania di Galileo. Il celebre scienziato italiano è conosciuto infatti anche per via del ruolo che ha svolto nella rivoluzione astronomica, e fu proprio il suo sostegno al sistema eliocentrico, rappresentato nel diorama LEGO, a causare la disputa con la Chiesa e, fortunatamente, anche a farlo diventare uno dei volti più importanti della scienza moderna. Sul fondo del diorama, durante l'assemblaggio, si collocano tre ingranaggi, uno dei quali sbuca dal retro del modello. Ruotando quello si pone in rotazione il modello eliocentrico, come potete vedere anche nella GIF sottostante.

Vi siete già convinti della bontà del GWP? Bene: come ottenerlo quindi? Fino al 16 novembre o fino a esaurimento scorte è sufficiente spendere più di 130€ sul LEGO Store online per ottenere LEGO Tributo a Galileo Galilei. Non ci sono limitazioni sulle linee o sui set che dovete comprare: basta superare la soglia dei 130€. Non mancano i set che vi permettono di accaparrarvelo in un sol colpo, ma basta anche acquistarne un numero sufficiente a raggiungere la quota prestabilita.