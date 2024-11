Al via il fine settimana LEGO Insiders: i migliori sconti su set BELLISSIMI e i vantaggi per i soci, fra cui regali e doppi punti

Avevamo già visto tutti i dettagli relativi a questo intenso weekend pieno di vantaggi per i soci LEGO. Ora possiamo vedere anche quali sono gli sconti che sono stati riservati agli iscritti al programma. Scopriamoli insieme, e ricordatevi di iscrivervi al nostro gruppo Facebook ufficiale !

Le offerte per i soci: i migliori SCONTI

Gli iscritti al programma LEGO Insiders possono accedere dalla mezzanotte del 23 novembre a una selezione ristretta di set in sconto. Li trovate tutti In questa pagina qui!

Aggiungetela ai preferiti, è sempre la stessa e periodicamente potreste trovarci nuovi sconti, soprattutto in questo periodo di feste. Non è sempre raggiungibile dalla home del sito LEGO, per cui ha senso salvarla fra i bookmark del vostro browser.

Pagina sconti speciali LEGO Insiders