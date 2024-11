Arriva il fine settimana LEGO Insiders: doppi punti, tre regali (c'è anche il Giradischi) e sconti esclusivi per gli iscritti

Doppi punti LEGO Insiders

Per sbloccare i due regali con gli acquisti di cui vi parleremo a breve servono investimenti piuttosto cospicui. Se non altro questo Weekend Insiders è come sempre caratterizzato da doppi punti con gli acquisti!

Solitamente 1€ di spesa equivale a 7,5 punti Insiders. Per questo weekend (23 e 24 novembre 2024) 1€ di spesa equivale a 15 punti Insiders. 100€ di spesa quindi vengono convertiti in 1.500 punti.

Per capirsi, può quindi equivalere a 10€ di cashback su 100€ di spesa. Ora più che mai risulta valida questa affermazione, visto che LEGO ha rivoluzionato il modo in cui si possono riscattare i punti per convertirli in sconto.

Se spendete 250€, che è la cifra richiesta per portarsi a casa i due regali che vedremo qui di seguito, guadagnerete 3.750 punti Insiders, che equivalgono a 25€ di cashback.