LEGO Wicked ufficiale: in arrivo quattro nuovi set per il debutto sul grande schermo

Quando si tratta di essere sul pezzo con le ultime novità del mondo pop, LEGO non teme rivali (sapete già come presentare il vostro progetto a LEGO Ideas?). L'azienda danese, infatti, ha annunciato ben quattro nuovi set LEGO Wicked per l'arrivo dell'adattamento cinematografico del celebre musical. Wicked sbarcherà al cinema con un film diviso in due parti: la prima debutterà nelle sale il 27 novembre 2024, mentre per la seconda si dovrà attendere l'autunno 2025. L'uscita dei set, invece, è prevista per il 1º ottobre 2024.

Il film mette in scena la storia mai raccontata delle streghe di Oz e vedrà come protagoniste: Cynthia Erivo nei panni di Elphaba, una ribelle emarginata che deve ancora scoprire il suo vero potere e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una giovane donna popolare, privilegiata e ambiziosa che deve ancora trovare la sua vera essenza.