LEGO strizza l'occhio ai fan degli X-Men con il nuovo X-Jet in arrivo a brevissimo

A primo acchito il nuovissimo set LEGO X-Jet di X-Men #76281 in arrivo i primissimi giorni del 2024 sembra essere ispirato alla vecchia serie animata degli X-Men o ai fumetti degli anni '90. In verità il modello e le minifigure che lo accompagnano sono ispirate a X-Men '97 , una nuova serie animata in arrivo su Disney+ nella primavera del 2024 che si proporrà come sequel diretto di X-Men: The Animated Series del 1992.

Ecco quindi spiegato il look retro che farà sicuramente impazzire i fan storici degli X-Men. Il nuovo LEGO permette, con 359 mattoncini, di costruire l'X-Jet degli eroi Marvel, comprensivo di doppia cabina di pilotaggio, parti semoventi che fungono da shooter e tanti altri dettagli in scala minifigure. L'X-Jet, una volta assemblato, misura 30 centimetri di lunghezza, 25 di larghezza e 8 di altezza.

A nostro avviso però il vero pezzo forte del set sono le 4 minifigure incluse.

Per chi si chiedesse chi è il baldo figuro con la M sul petto... beh, è ovvio che si tratti di Magneto, anche se è in una veste piuttosto desueta per il suo personaggio. Pensate che nella nuova stagione della serie animata prenderà il posto di Xavier alla guida degli X-Men. Da qui forse l'assenza dell'iconico elmetto che solitamente protegge la mente di Erik dai possibili attacchi psionici di Charles.

A fianco di Magneto ci sono 3 nostre vecchie conoscenze, ben più facili da identificare visto che non ci sono grossi stravolgimenti di look: Wolverine, con l'iconica tuta gialla che a breve vederemo anche in Deadpool 3, Ciclope e Rogue.