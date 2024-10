LEGO X-Men X-Mansion ufficiale: la scuola degli X-Men prende vita in un set da oltre 3.000 pezzi con 10 minifigure

Si tratta di un modello bello grande da collezione, fedele al materiale originale e pieno di meravigliose minifigure pensate per gli appassionati della serie animata e dei fumetti.

Fra queste c'è anche LEGO X-Men X-Mansion #76294 , la celebre scuola per giovani dotati di Charles Xavier, nonché base degli X-Men!

A me, miei X-Men!

Oltre a loro, con i mattoncini inclusi si costruisce anche una Sentinella in scala. Viene quindi bella grossa, alta praticamente quanto la X-Mansion.

E la scuola degli X-Men com'è? Come abbiamo già anticipato, si tratta di un edificio modulare. È chiuso su tutti e 4 i lati, e può essere unito agli altri modulari LEGO (incluso quello del Doctor Strange).

All'esterno è fedele all'originale. All'interno riproduce varie stanze iconiche della scuola (e della base segreta).

L'edificio è composto da 3 sezioni, ognuna delle quali è a sua volta composta da 2 piani e il tetto. È tutto pensato per essere scomposto, in modo da godere degli interni in qualsiasi momento.