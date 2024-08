Ritardi nell'attivazione della SIM: Kena si scusa con un omaggio ai nuovi clienti

I nuovi clienti dell'operatore virtuale Kena che hanno acquistato una SIM stanno subendo dei ritardi circa l'attivazione online della stessa (tramite il processo di videoidentificazione). L'operatore, al fine di scusarsi per questo inconveniente, sta omaggiando gli interessati con un piccolo regalo: scopriamo di cosa si tratta.

L’omaggio di Kena ai clienti interessati dal disservizio

Procedendo con ordine, tra venerdì 2 e sabato 3 agosto, i nuovi clienti che hanno provato ad attivare online la SIM hanno riscontrato dei ritardi a causa di problemi tecnici. Dopo aver riconosciuto la criticità, Kena ha provveduto ad inviare un SMS di scuse ai clienti che comunque sono riusciti ad attivare la scheda. All'interno del messaggio, poi, è indicato che gli stessi riceveranno un certo quantitativo di Giga in omaggio (non è stato specificato quanto). Stando ad alcune segnalazioni giunta a MondoMobileWeb, i Giga in omaggio dovrebbero essere 100, da utilizzare poi in 30 giorni. Gli stessi Giga, poi, verrebbero offerti anche in caso di ritardi nella consegna della scheda.

Cos’è Kena Mobile

Per chi non lo sapesse, Kena è il secondo brand di TIM. I suoi clienti, infatti, sfruttano la rete TIM in 2G e 4G LTE. Le velocità massime sono di 60 Mbps in download e 30 in upload. Tra l'altro, negli scorsi mesi Kena ha provveduto ad implementare la tecnologia VoLTE.

