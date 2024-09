Il nuovo portatile AI di Lenovo può danzare per voi, basta chiederglielo

Lenovo Auto Twist AI PC è stata una delle sorprese più grandi di IFA 2024 . Il design sembra quello di un classico computer portatile, ma si tratta di un prodotto molto più evoluto: è un dispositivo interattivo con lo schermo che ruota in automatico, seguendo lo sguardo dell'utente. Ovviamente, anche su questa macchina c'è lo zampino dell' intelligenza artificiale , con un processore Intel si occupa delle prestazioni. Ma cosa può fare in più questo Auto Twist AI PC rispetto agli altri notebook? Ve lo raccontiamo nelle prossime sezioni.

Lenovo Auto Twist AI PC: Specifiche e Funzioni

Prima di tutto, bisogna specificare che Lenovo Auto Twist AI PC non è un prodotto finito, ma solo un concept realizzato per IFA 2024. L'azienda cinese ha voluto mostrare i suoi progressi in campo AI puntando sullo stupore , e bisogna dire che ci è riuscita alla grande.

Per controllare le funzioni dello schermo è possibile usare diversi comandi vocali , che permettono di aprire e chiudere il coperchio, usare la modalità laptop o quella tablet, addirittura fare un balletto di qualche minuto. Si può letteralmente dire " Hi Twist Dancing Mode " e lo schermo inizierà a danzare, con gli speaker che riprodurranno musica classica e una ballerina di danza classica visualizzata a schermo.

Arriverà sul mercato?

La domanda che abbiamo fatto ai responsabili di Lenovo è quella che si stanno facendo tutti: il nuovo Lenovo Auto Twist AI PC arriverà mai sul mercato? Come già detto in precedenza, per adesso si tratta solo di un concept e non di un prodotto finito, dunque non ci sono tempistiche definite.

Quello che sappiamo è che un dispositivo del genere rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto ai portatili classici, va oltre i convertibili 2-in-1 e gli altri prodotti pensati per la massima versatilità.

Ad esempio, viste le sue funzionalità a mano libera, Auto Twist AI PC può essere una macchina molto importante in termini di accessibilità, in particolare per le persone con problemi motori.

Vedremo se queste considerazioni basteranno a convincere Lenovo. Per adesso, possiamo solo riportarvi la nostra esperienza, che è stata molto positiva.