Qualsiasi monitor diventa un Chromebook: la novità di Google e Lenovo

Da diversi anni ormai conosciamo le potenzialità di Chrome OS, il sistema operativo di Google dedicato ai dispositivi non particolarmente dotati dal punto di vista hardware.

Chrome OS, e i Chromebook di conseguenza, sono delle ottime alternative per chi cerca un dispositivo con il quale accedere a piattaforme online per la didattica a distanza, ma anche per chi deve lavorare sul web o con programmi inclusi nella suite di Google per la gestione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni.