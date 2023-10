Lenovo come Framework: il fascino del PC modulare

Negli ultimi tempi si è parlato in diverse occasioni di PC modulari , una particolare tipologia di notebook che permettono la sostituzione rapida e indolore di diversi componenti, tutto in favore della riparabilità e, di conseguenza, della sostenibilità .

Luca Rossi, uno dei dirigenti Lenovo, ha infatti dichiarato che l'azienda punta ad avere l'80% dei dispositivi sul mercato in grado di essere riparati in autonomia dagli utenti. Rossi non ha specificato entro quando potrebbe essere raggiunto questo traguardo, che rimane però significativo.

Tra i componenti citati dal dirigente Lenovo troviamo batterie, SSD e non solo. Questi non saranno più integrati e ancorati al PC, ma potranno essere sostituiti in maniera relativamente semplice da chiunque, anche a casa.

Questa svolta di Lenovo verso la riparabilità e sostenibilità dei prodotti tecnologici è sicuramente positiva e incoraggiante, sperando che anche altre aziende la seguano. Questo è sicuramente probabile, visto che anche le grandi istituzioni, come l'Unione Europea, hanno dimostrato di avere l'autorità e la forza di imporre scelte sostenibili anche a colossi come Apple.