3 novità Lenovo per giocare e lavorare come non avete mai fatto prima

Lenovo guarda al futuro, sia quello del gaming (col brand Legion) che quello della produttività. L'azienda cinese ha portato parecchie novità ad IFA 2023. Abbiamo già parlato della console portatile Legion Go, ma ci sono altri tre dispositivi che vogliamo raccontarvi: il monitor con visione tridimensionale Lenovo ThinkVision 27 3D, il notebook gaming Legion 9i, gli occhiali smart per il gaming Legion Glassess.

Lenovo ThinkVision 27 3D

Immaginate di avere un monitor che vi permette di vedere immagini in 3D senza bisogno di occhiali o altri strumenti aggiuntivi. Vi basta mettervi davanti allo schermo, guardare davanti a voi e ammirare l'effetto tridimensionale. Sembra una tecnologia futuristica, ma esiste già! Uno tra i dispositivi migliori per provare questa particolare funzionalità è il nuovo Lenovo ThinkVision 27 3D, un monitor professionale che sa fare tante cose allo stesso tempo. Di base è un elegante monitor da 27" con pannello opaco, base regolabile, docking station USB-C e speaker audio integrati. In modalità 2D arriva fino a risoluzione 4K e supporta il 99% degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB. Si tratta dunque di un'ottima macchina da lavoro, anche per i professionisti dell'immagine. Attivando la modalità 3D inizia la magia. Grazie al sistema lenticolare commutabile, lo schermo proietta due immagini indipendenti agli occhi dello spettatore, seguendoli nel movimento. La distanza ottimale per la visione dell'effetto 3D è di 60-100 cm dal pannello. Lo abbiamo provato di persona durante una presentazione con gli esperti di Lenovo, e vi possiamo assicurare che l'effetto è davvero impressionante. Le immagini in 3D sbucano dallo schermo e si riesce ad apprezzare al meglio la profondità e lo spessore degli elementi. Ciò vuol dire che questo pannello è perfetto per chi lavora con la grafica tridimensionale, ad esempio i modelli 3D, i progetti CAD e altro ancora. Poter guardare il proprio progetto in sviluppo in versione 3D, senza dover usare occhiali o altro, è un'esperienza non solo molto divertente, ma anche utilissima per il proprio lavoro. Lenovo ThinkVision 27 3D sarà disponibile sul mercato a partire da febbraio 2024 al prezzo di 2.999€. Una cifra elevatissima per un prodotto quasi unico nel genere.

Legion 9i

Per il mondo gaming, Lenovo non ha fatto rivoluzioni ma ha concretizzato il grande lavoro svolto negli ultimi anni, con un nuovo prodotto che racchiude due anime in un solo corpo. Parliamo del nuovo Lenovo Legion 9i, un notebook gaming che è un top gamma assoluto. Sottile come un Lenovo Yoga, potente come un Legion serie 5 o 7, questo portatile con Windows 11 racchiude un hardware straordinario in un corpo abbastanza compatto, almeno paragonato alla sua potenza. Il display è un Lenovo PureSight da 16" con tecnologia Mini-LED, formato 16:10 e risoluzione 3.2K. Il refresh rate arriva fino a 165 Hz, con supporto per G-Sync e Free Sync. Sotto al cofano troviamo un potentissimo Intel Core i9-13980HX di 13ma generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, fino a 64 GB di memoria RAM DDR5 a 5.600 MHz oppure 32 GB a 6.400 MHz, fino a 2 TB di spazio di archiviazione SSD PCIe 4.0. Il TDP arriva fino a 230 W, un valore molto alto per un notebook, ma ci pensa il sistema di dissipazione a liquido Coldfront a tenere a bada le temperature, assicurando sempre prestazioni al top. La batteria è da 99 Wh e supporta la ricarica rapida, con l'alimentatore Lenovo che eroga fino a 330 W. Ottima anche la connettività, con tante porte sui lati e sulla parte posteriore, oltre al supporto delle reti wireless Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. La scocca è cosparsa di LED RGB da ogni lato, con un peso complessivo di 2,56 kg. Da notare la cover della parte superiore, che mostra un disegno esclusivo grazie al pattern in carbonio. Lenovo Legion 9i sarà lanciato sul mercato a ottobre 2023 al prezzo di 4.499€. Come detto all'inizio, è un top gamma assoluto, per il gaming e non solo, dunque anche il costo è molto alto.

Legion Glasses