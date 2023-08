Lenovo insaziabile: in arrivo anche dei nuovi smart glasses

C'era un tempo in cui gli smart glasses sembravano dover essere la nuova frontiera della tecnologia, con tutti i principali produttori che sembravano interessati al mercato. Questo poi non si è rivelato vero, anche perché tutto il panorama tecnologico non era pronto fino a qualche anno fa.

Ora le cose sembrano cambiate e diversi attori hanno già lanciato nel mercato consumer diverse soluzioni di occhiali smart. E tra questi potrebbe presto arrivare anche Lenovo.

L'azienda cinese sta lavorando a una nuova console portatile, la Legion Go che abbiamo già conosciuto in maniera relativamente approfondita grazie ai vari render trapelati online nelle scorse settimane. Quello che ancora non sapevate è che Lenovo potrebbe lanciare anche dei nuovi smart glasses.