Il primo gioiello con Snapdragon X Elite sarà un Lenovo: ecco come sarà

Da diverso tempo parliamo della nuova frontiera che riguarda Windows on ARM, il sistema operativo di Microsoft dedicato ai dispositivi con processori basati su piattaforma ARM. E tra questi vi sono i PC che arriveranno con le CPU della serie Snapdragon X.

Recentemente abbiamo visto presentare ufficialmente lo Snapdragon X Elite di casa Qualcomm, un processore ad alta efficienza che dovrebbe segnare la nuova era delle CPU Qualcomm per piattaforma PC con Windows. Stando a quanto appena trapelato online, il primo dispositivo di questo tipo sarà un Lenovo.

Stiamo parlando di quello che arriverà sul mercato come Lenovo Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition. Le immagini che vedete in galleria, condivise dal leaker Walking Cat su X, ci mostrano come sarà il suo design.