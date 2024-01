Lenovo presenta la nuova famiglia Legion al CES: come raggiungere l'impossibile

In quel di Las Vegas si sta svolgendo il CES, una delle più importanti fiere tecnologiche nel mondo, durante la quale sono tanti i produttori che stanno mostrano le loro ultime innovazioni. Questo significa che il segmento dei PC e notebook si arricchisce di nuovi top di gamma. In questo contesto Lenovo ha infatti presentato la nuova famiglia Legion. Si tratta del suo brand dedicato ai dispositivi per il gaming. Arrivano nuovi portatili gaming, sempre più potenti e adatti a diverse tipologie di utenti, ma anche diversi accessori per un'esperienza di gioco di livello. Andiamo a vedere con ordine tutte le novità.

Lenovo Legion 9i (16", 9)

Il Lenovo Legion 9i (16", 9) è dotato del più recente processore Intel Core Gen i9-14900HX, abbinato a una GPU NVIDIA fino a GeForce RTX 4090. Il portatile gaming è in grado di fornire un TDP fino a 230 W, gestito in modo smart dal nuovo chip AI LA3-P. Il display corrisponde a un VRR Mini-LED PureSight da 3,2 K 16:10 165 Hz, mentre la RAM arriva fino a 64 GB DDR5 da 5600 Mhz, lo storage interno fino a 2 TB di storage Gen 4. Il comparto batteria è costituito da un modulo di capacità pari a 99,99 Wh. La tastiera TrueStrike del Lenovo Legion 9i (16", 9) è dotata di RGB su ogni tasto e corsa di 1,5 mm. Il peso del nuovo portatile parte da 2,5 kg e presenta una copertura superiore in carbonio forgiato. Il chip AI Lenovo LA3-P menzionato sopra permette il rilevamento degli scenari e regola dinamicamente la potenza della CPU e della GPU per aumentare le prestazioni in base a quello che fa l'utente. Questo chip è abbinato a Smart FPS, che tiene traccia del consumo energetico tra i componenti hardware e l'output FPS durante il gioco. Il chip AI Lenovo LA3-P abilita anche Lighting Audio Sync, che sincronizza le luci RGB del dispositivo con l'audio. Troviamo anche Legion Aurora Sync che utilizza l'intelligenza artificiale per sincronizzare ciò che viene visualizzato sullo schermo con la tastiera e l'RGB ambientale, e infine Smart Control che consente ai giocatori di passare rapidamente da un profilo di potenza preimpostato all'altro.

Lenovo Legion 7i (16”, 9), Lenovo Legion 5i (16”, 9) e Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9)

Analogamente a quanto visto per il modello descritto, i nuovi portatili gaming di Lenovo possono contare sul nuovo chip AI integrato di Lenovo, il quale permette di eseguire Scenario Detection, Smart FPS e Smart Control a livello di sistema per ottimizzare l'esperienza di gioco. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, troviamo i più recenti processori Intel Core i9 14900HX su Lenovo Legion 7i (16", 9) e Lenovo Legion 5i (16", 9), mentre troviamo processori AMD fino alla serie AMD Ryzen 8040 su Lenovo Legion Slim 5 (16", 9). Tutti i laptop della serie Lenovo Legion sono disponibili con grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 4070 e presentano l'upscaling AI RTX di NVIDIA per framerate più veloci, tecnologia Max-Q basata sull'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza. Tutti i laptop della serie Lenovo Legion sono dotati di un massimo di 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e fino a 1 TB di storage SSD M.2 2280 PCIe Gen 4. Tra le novità troviamo anche il tasto Copilot su ogni tastiera Lenovo Legion 7i. Il Lenovo Legion 7i (16", 9) è dotato di Wi-Fi 7 e di una tastiera TrueStrike con RGB per tasto e corsa dei tasti da 1,5 mm, mentre Lenovo Legion 5i e Lenovo Legion Slim 5 sono dotati di tastiere Wi-Fi 6E e TrueStrike con RGB fino a 4 zone e corsa dei tasti da 1,5 mm. Sempre in termini di novità assolute, su Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i troviamo la soluzione termica Lenovo Legion "Coldfront: Hyper". Questo nuovo sistema di raffreddamento permette di avere una potenza massima di 175 W in modalità Extreme sul più sottile Lenovo Legion 7i e fino a 190 W di TDP sul Lenovo Legion 5i, mantenendo la tastiera sempre fresca anche durante le sessioni di gioco più impegnative. I laptop della serie Lenovo Legion sono dotati di display PureSight. Lenovo Legion 7i (16", 9) è disponibile con display IPS 16:10 da 3,2K da 16 pollici con refresh rate a 165Hz, supporto DCI-P3 al 100% e luminosità di 450 nit per una maggiore fedeltà durante il gioco, la progettazione o la creazione di contenuti; oppure un display WQXGA 16:10 da 16 pollici con refresh rate a 240 Hz e sRGB al 100%.

Infine, troviamo il Lenovo Legion Tower 5i che può essere configurato con processori Intel Core i9-13900F fino alla tredicesima generazione, fino a GPU NVIDIA GeForce RTX 4080, fino a 32 GB di RAM DDR5 da 5.600 MHz, alimentatore fino a 850 W al 90% e storage SSD PCIe NVMe fino a 2 TB.

Lenovo Legion Pro 7i (16", 9), Lenovo Legion Pro 5i (16", 9) e Lenovo Legion Tower 7i

Salendo ulteriormente di livello, troviamo la serie Pro dei portatili di gaming che ha appena presentato Lenovo. Tutti i laptop Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) arrivano con la tecnologia Coldfront, il nuovo sistema di raffreddamento messo a punto dall'azienda, consentendo alla GPU per laptop fino a NVIDIA GeForce RTX 4090 di raggiungere il massimo di un TDP totale di 250 W in modalità Extreme. Per Lenovo Legion Pro 5i (16", 9) la GPU NVIDIA arriva fino alla GeForce RTX 4070 con una potenza massima di 215 W TDP in modalità Extreme. Anche per questi modelli troviamo i nuovi chip Lenovo AI sui laptop Lenovo Legion Pro 7i e il chip LA1 sui laptop Legion Pro 5i per ottimizzare in maniera dinamica i parametri hardware e offrire un'esperienza di gioco sempre di livello. Le tastiere TrueStrike sui laptop della serie Lenovo Legion Pro sono dotate di quattro copritasti commutabili e illuminazione Legion Spectrum RGB per tasto su Lenovo Legion Pro 7i o Spectrum RGB a 4 zone opzionale su Lenovo Legion Pro 5i. Per Lenovo Legion Pro 7i troviamo il nuovo tasto Windows Copilot. Oltre ai modelli della serie Pro, troviamo anche il nuovo Lenovo Legion Tower 7i. Sotto al cofano troviamo processori fino a Intel Core i9 14900K, fino alle più recenti GPU desktop NVIDIA GeForce RTX, fino a 64 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz, fino a 6 TB di storage SSD PCIe NVMe1 e un alimentatore fino a 1200 W 90%. Il volume corrisponde a 34 litri.

Lenovo LOQ

La linea Lenovo LOQ del 2024 offre diverse combinazioni di CPU e GPU, tra cui CPU Intel e AMD Ryzen, così come GPU per laptop NVIDIA serie 20, 30 e 40 e anche un'opzione completamente basata su Intel con grafica Intel Arc A530M. Il tutto è accomunato dalla nuova tecnologia termica hyperchamber, erogando fino a 15 W aggiuntivi di potenza in modalità Extreme, mantenendo la temperatura superficiale fino a 2°C più fresca e riducendo il rumore della ventola fino a 2 dB rispetto ai modelli Lenovo LOQ della generazione precedente. Anche su Lenovo LOQ troviamo i nuovi chip AI di Lenovo. In questo caso, si tratta del Lenovo LA1, il quale ottimizza dinamicamente la potenza del laptop, le curve della ventola e altre impostazioni per massimizzare le prestazioni in base all'attività specifica che viene svolta. Tutti i laptop Lenovo LOQ presentano due opzioni per lo schermo: un pannello WQHD (1440p) a 165 Hz con tempo di risposta di 5 ms o un pannello full HD a 144 Hz, entrambi i quali supportano una copertura colore sRGB al 100%. Sul fronte tastiera, troviamo una RGB a 4 zone opzionale con corsa dei tasti da 1,5 mm.

Sempre nella serie LOQ, l'azienda ha presentato anche il Lenovo LOQ Tower 17IRR9. Questo è dotato di un case da 17 litri, mentre sotto al cofano è animato da un processore fino a Intel Core i7-14700 di 13° generazione, una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 4060, fino a 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz.

Accessori Lenovo Legion

Oltre a tutti i nuovi portatili e tower appena presentati, Lenovo ha presentato anche due nuovi accessori nell'ambito della serie Legion. Il primo è il mouse RGB wireless Legion M410. Questo è dotato sia di una connessione wireless a 2,4 GHz che di una connessione cablata fino a 16.000 dpi, effetti di illuminazione RGB a 2 zone regolabili e una batteria ricaricabile. Troviamo poi la mini-tastiera Lenovo Legion K510 Pro. Si tratta di una tastiera che offre interruttori meccanici, tasti freccia e funzione, anti-ghosting e supporto RGB per 16,8 milioni di colori per tasto, il tutto in un fattore di forma al 75% più compatto.

Disponibilità e Prezzi