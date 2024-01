Lenovo presenta i nuovi Yoga e Tab M11: un trionfo di AI al CES 2024

In questo momento a Las Vegas sta svolgendo il CES, tra le più importanti fiere tecnologiche al mondo. In questo teatro vedremo tante novità per il settore tech, le quali andranno a rimpinguare i migliori PC e notebook del momento, oltre a rinnovare i migliori smartphone e dispositivi indossabili. Lenovo è tra le aziende presenti. Il produttore ha svelato diverse novità in questo CES, come da tradizione, e tra queste troviamo la nuova serie Yoga e IdeaPad. Arriva anche un nuovo tablet. Il denominatore comune di quest'anno è l'intelligenza artificiale, che troviamo integrata in maniera consistente in diversi prodotti Lenovo per il 2024. Andiamo a vedere insieme tutti i dispositivi presentati.

Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) e Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14", 9)

Sono i nuovi prodotti di punta della serie Yoga di Lenovo. Questi notebook sono stati progettati per creator con alti standard, entrambi sono classificati MIL-STD-810H1 per la durabilità e sono dotati dei più recenti processori Intel Core Ultra. I nuovi laptop includono il nuovo Lenovo AI Core Chip fisico che alimenta diverse funzionalità AI per l'ottimizzazione delle prestazioni e del sistema. Su Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) troviamo anche Lenovo X Power, una soluzione di ottimizzazione basata sull'apprendimento automatico che migliora il rendering 3D e la correzione del colore per ottimizzare le prestazioni, la durata della batteria e l'efficienza di raffreddamento. Entrambi i modelli sono dotati di un tasto Copilot, il quale diventerà lo standard per le tastiere dei dispositivi Windows dal 2024. Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) e Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14", 9) arrivano anche con Lenovo Premium Suite, speaker audio con Dolby Atmos, una fotocamera IR da 5 MP e una tastiera Yoga ultra liscia con corsa di 1,5 mm. Dal punbto di vista delle specifiche puramente hardware, Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) sotto al cofano può sfoggiare fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 con NVIDIA Studio, uno schermo PureSight Pro Mini-LED 3.2K e un comparto audio con sei speaker che supportano bassi potenziati. La sua controparte flessibile, il laptop convertibile Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14", 9), può comportarsi anche da tablet e presenta uno schermo PureSight OLED 2.8K con OLED 4K opzionale, una soundbar rotante a 360 gradi con quattro speaker Bower & Wilkins e una penna Slim in dotazione con il dispositivo che si attacca magneticamente alla cover.

Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) - Immagini

Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) - Immagini

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14", 9) - Immagini

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14", 9) - Immagini

Lenovo Yoga Slim 7i (14", 9) e Lenovo Yoga Book 9i (13", 9)

Per quanto riguarda la portabilità, Lenovo Yoga Slim 7i (14", 9) arriva come un notebook premium sottile e leggero. Sotgto al cofano troviamo processori Intel Core Ultra in edizione Intel Evo, e uno schermo OLED WUXGA. Lenovo Yoga Book 9i (13", 9) è uno dei prodotti più interessanti, visto che si tratta del successore del primo laptop OLED a doppio schermo full-size al mondo. Il nuovo modello del 2024 presenta sotto al cofano i nuovi processori Core Ultra di Intel, uno schermo PureSight OLED 2.8K e una soundbar Bowers & Wilkins rotante.

Lenovo Yoga Book 9i (13", 9) - Immagini

Lenovo Yoga Book 9i (13", 9) - Immagini

Lenovo Yoga Pro 7i (14",9) e Lenovo Yoga Pro 7 (14",9)

Si tratta dei laptop di fascia più alta nella serie Yoga. Sotto al cofano possono sfoggiare i nuovi processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen 7 8845HS, fino a NVIDIA GeForce GPU RTX 4050 con convalida NVIDIA Studio e schermo PureSight Pro LCD o OLED 3K.

Lenovo Yoga Pro 7 (14",9) - Immagini

Lenovo Yoga Pro 7 (14",9) - Immagini

Lenovo Tab M11

Il nuovo tablet Lenovo Tab M11 è dotato di Lenovo Tab Pen, la stilo che permette di personalizzare la scrittura, disegno e scratch. In questo contesto il tablet arriva con il software Nebo preinstallato, il quale è in grado di convertire la scrittura a mano in testo, MyScript Calculator 2 per risolvere equazioni e funzioni in tempo reale e WPS Office.



Il Lenovo Tab M11 può essere diviso in due schermi, offre una modalità di lettura immersiva con visualizzazione cromatica a quella monocromatica. Il display corrisponde a un pannello full HD da 11 pollici, supporta Netflix HD, integra quattro speaker Dolby Atmos. Il Lenovo Tab M11 è alimentato dal processore Octa-core MediaTek Helio G88 e ha una batteria da 7040 mAh che promette fino a 10 ore di autonomia.

Lenovo Tab M11 - Immagini

Lenovo Tab M11 - Immagini

Lenovo IdeaPad Slim 5i (15", 9), IdeaPad 5 2-in-1 e IdeaPad 5i 2-in-1

Si tratta dei nuovi convertibili 2-in-1 con Windows 11 di casa Lenovo. Tutti i dispositivi di questa serie presentano Lenovo AI Engine, la piattaforma che tramite l'intelligenza artificiale ottimizza i dispositivi in termini di potenza e prestazioni, display, e connettività wireless. Nello specifico, troviamo Smart Power di Lenovo che si occupa dell'ottimizzazione energetica, mentre la funzionalità Smart Wireless di Lenovo è dedicata all'ottimizzazione della connettività. I nuovi dispositivi della serie IdeaPad arrivano con i più recenti processori Intel Core Ultra, ma saranno disponibili anche le varianti con AMD con processori Ryzen 7 8845HS.

Lenovo IdeaPad Slim 5i (15", 9) - Immagini

Lenovo IdeaPad Slim 5i (15", 9) - Immagini

Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 - Immagini

Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 - Immagini

Nuovi accessori Lenovo

Oltre ai nuovi PC della serie Yoga e IdeaPad, arrivano dei nuovi accessori da parte di Lenovo. Si tratta delle nuove True Wireless Lenovo Yoga ottimizzati per essere usati appunto sui PC Yoga. Sono dotati di cancellazione attiva del rumore con tre microfoni in ciascun auricolare, e anche di funzionalità touch per gestire le chiamate. Presentano la certificazione IPX4, e pertanto sono resistenti all'acqua, e supporto alla ricarica rapida. Arriva anche il nuovo mouse Lenovo Yoga Pro. Tra le funzionalità interessanti troviamo il supporto all'accoppiamento Bluetooth Swift multi-dispositivo, pulsanti programmabili e tre livelli DPI regolabili fino a 4000 dpi e una batteria da 380 mAh.

True Wireless Lenovo Yoga - Immagini

True Wireless Lenovo Yoga - Immagini

Mouse Lenovo Yoga Pro - Immagini

Mouse Lenovo Yoga Pro - Immagini

Disponibilità e Prezzi