Lenovo presenta Smart Connect: la soluzione magica per lavorare tra PC e smartphone

Lenovo ha appena presentato Smart Connect, una nuova soluzione per lavorare in maniera ottimizzata usando PC e smartphone per condividere contenuti di vario tipo.

Lenovo Smart Connect l'abbiamo provata in anteprima, trovate il video in basso. Si tratta di una soluzione che per certi versi possiamo definire magica, visto che permette un'interazione approfondita tra smartphone Android e PC Windows come non avevamo mai visto prima, almeno usando il software stock.