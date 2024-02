Uno dei più grandi problemi dei computer portatili più recenti è la scarsa possibilità di riparazione. I modelli più sottili e leggeri hanno spesso componenti saldate sulla scheda madre, impossibili da sostituire se non cambiando l'intera scheda. Un vero peccato per gli utenti, ma anche per l'ambiente.

Alcune aziende stanno provando a mettere una pezza a questa situazione, come ad esempio Lenovo, che ha deciso di collaborare con il team di iFixit e di rendere i suoi portatili super riparabili. Parliamo nello specifico dei nuovissimi ThinkPad T14 Gen 5 e T16 Gen 3, che hanno funzionalità molto interessanti per la riparabilità.