Il portatile trasparente di Lenovo è una delle cose più sorprendenti che vedrete oggi

Sì perché forse la cosa più sorprendente non è solo il fatto di essere trasparente, cosa già vista nell'ambito dei televisori, ma anche quella di riuscire a raggiungere una luminosità di picco di 3.000 nits. Tutto ciò che transita sullo schermo, che sia testo, immagini o quant'altro, è sempre ben visibile, anche in condizioni di luce sfavorevoli come quelle in cui lo abbiamo provato (aveva un faretto molto potente puntato addosso dall'alto).

A essere trasparente è anche la sezione inferiore che comprende la tastiera, il touchpad e una ulteriore sorpresa, anche se poi di fatto è poggiata sulla sezione della scocca che ospita il resto dell'hardware che, per forza di cose, non è certo trasparente o traslucida. La tastiera touch appare all'occorrenza, e non è un caso che non sia sempre visibile (come potete vedere dal filmato in apertura): la sorpresa a cui facevamo cenno poco fa è che è capace di trasformarsi in una tavoletta grafica! Potete disegnarci con un pennino compatibile e vedere gli effetti in tempo reale sul display.