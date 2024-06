In fase di studio lenti a contatto smart che si ricaricano con le lacrime

Questa batteria può essere alimentata tramite una soluzione salina biocompatibile . L'unità, visto che è rivestita da glucosio, dunque può essere ricarica immergendola in una soluzione salina. Dopo otto ore, la batteria può raggiungere l'80% della sua piena capacità (assicurando un utilizzo di un paio di ore). L'altro modo per ricaricare le lenti a contatto smart sono le lacrime: "Le lacrime contengono glucosio, dunque anche grazie ad esse sarà possibile ricaricare la batteria".

Ad ora, la capacità e la tensione della batteria sono piuttosto basse.

Difatti, utilizzando entrambi i metodi, la batteria può produrre solo una tensione di circa 0,3V - 0,6V. La tensione standard per una batteria AA è di 1,5 V. Si tratta di dati insufficienti per consentire l'archiviazione di dati oppure la connessione ad internet. Il team, quindi, sta lavorando per aumentare le performance della batteria.

Secondo il professore Lee Seok Woo, queste lenti a contatto smart, quando saranno al massimo del loro potenziale, potranno essere utilizzate in ambito medico. In particolare, lo scienziato ha dichiarato: "Abbiamo studiato come possiamo rilevare il livello di glucosio mentre l'utente indossa le lenti a contatto". Infine, per quanto riguarda i costi, secondo Lee "il costo della batteria dovrebbe essere solo di pochi dollari".