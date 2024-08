La notizia era nell'aria da tempo, ma ora c'è finalmente la conferma: i nuovi Pixel 9 sono "i Pixel migliori di sempre", anche per lo sblocco con le impronte.

I telefoni della GrandeG con chip Tensor (ma anche prima) non sono infatti rinomati per la precisione dello sblocco con impronta, ma come confermato dall'azienda stessa con i nuovi Pixel si è passati a un lettore d'impronte ultrasonico, che dovrebbe garantire un notevole miglioramento.