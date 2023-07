LG punta in alto: in arrivo abbonamenti premium per gli elettrodomestici

William Cho , l'attuale CEO di LG, ha infatti tenuto un importante evento in Corea del Sud in cui ha illustrato come l'azienda cambierà nei prossimi 7 anni , con l'obiettivo di incrementare le entrate a livello globale dagli attuali 51 miliardi di dollari a 79 miliardi di dollari.

Cho ha annunciato che ci sarà una riorganizzazione aziendale, prevalentemente a livello strutturale. Tra le novità LG intende anche incrementare il coinvolgimento del cliente nei suoi prodotti. E tra i prodotti che vedranno le maggiori novità ci sono le smart TV ed elettrodomestici.

Riassumendo l'idea di LG, si può dire che l'azienda ha in mente di proporre abbonamenti sulla gamma di dispositivi ThinQ Up per sbloccare funzionalità aggiuntive nel loro utilizzo quotidiano. E non è esclusa anche l'introduzione di contenuti pubblicitari secondo diverse soluzioni all'interno di tali dispositivi.

In questo senso, LG ha chiarito che ha come obiettivo l'implementazione di una nuova versione di webOS, il suo sistema operativo per smart TV, proprio per accogliere tali nuovi contenuti. Chiaramente tutto questo ha alla base la strategia dell'azienda per incrementare le entrate.

Non aspettatevi novità nel breve termine. Il progetto di LG si struttura nei prossimi 7 anni. Torneremo ad aggiornarvi appena avremo aggiornamenti sulla concretizzazione del piano appena presentato da LG.