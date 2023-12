LG CineBeam Cube è l'irresistibile proiettore portatile di LG che userete anche come elemento di arredo

I proiettori della serie CineBeam di LG sono in genere caratterizzati da ottime prestazioni per ricreare, come suggerisce il nome, la sensazione del cinema a casa, ma per il 2024 il produttore coreano ha provato qualcosa di diverso, con un proiettore portatile veramente unico (a proposito, date un'occhiata alle migliori app per programmazione al cinema).

LG CineBeam Cube è infatti un proiettore 4K portatile di dimensioni veramente ridotte ma caratterizzato da una lampada piuttosto potente e supporto ad Android a iOS: andiamo a scoprirlo!