Arrivano i nuovi LG Gram: leggeri da record del mondo e persino con scheda grafica discreta

L'apprezzatissima linea di portatili LG Gram si affaccia al 2024 più agguerrita che mai, con nuovi modelli dotati di scheda grafica, LG Gram Pro, un 2-in-1 da record del mondo (davvero, è stato inserito nei Guinness World Records!) e una serie di soluzioni AI (potevano mancare?). Andiamo a scoprirli tutti, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come attivare il riconoscimento vocale in Windows.

LG gram Pro e LG gram Pro 2-in-1

Caratteristiche tecniche Schermo: LG gram Pro (16Z90SP) : 16 pollici, WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED (48-120Hz) / WQXGA (2,560 x 1,600) LCD (31-144 Hz), 400 nit LG gram Pro (17Z90SP) : 17 pollici, LCD WQXGA (2,560 x 1,600), 400 nit, 31-144 Hz LG gram Pro 2-in-1 (16T90SP) : 16 pollici, WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED (48-120Hz) / WQXGA (2,560 x 1,600) LCD (31-144 Hz), 400 nit

Processore: Intel Core Ultra 7 / Intel Core Ultra 5

Intel Core Ultra 7 / Intel Core Ultra 5 GPU: LG Gram Pro : Intel Arc integrata (iGPU) / NVIDIA RTX 3050 GDDR6 4GB (dGPU) LG Gram Pro 2-in-1 : Intel Arc integrata

RAM : fino a 32 GB (LPDDR5X 7.467 MHz, doppio canale)

: fino a 32 GB (LPDDR5X 7.467 MHz, doppio canale) Archiviazione : 256GB / 512GB / 1TB Gen4 NVMe dual SSD

: 256GB / 512GB / 1TB Gen4 NVMe dual SSD Audio : HD Audio con Dolby Atmos, Stereo Speaker (3.0W x2), Smart AMP (MAX 5W x2)

: HD Audio con Dolby Atmos, Stereo Speaker (3.0W x2), Smart AMP (MAX 5W x2) Webcam : FHD + IR Camera con Dual Mic

: FHD + IR Camera con Dual Mic Porte: 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Type C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4), HDMI 2.1

2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Type C (Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4), HDMI 2.1 Batteria: LG Gram Pro : 77Wh (iGPU) / 90Wh (dGPU) LG Gram Pro 2-in-1 : 77Wh

Dimensioni: LG gram Pro (16Z90SP) : 357.7 x 251.6 x 12.4-12.8mm iGPU / 13-14.4mm (dGPU) LG gram Pro (17Z90SP) : 357.7 x 251.6 x 12.6-12.9mm iGPU / 13.2-14.6mm (dGPU) LG gram Pro 2-in-1 (16T90SP) : 357.25 x 253.8 x 12.4-12.9mm

Peso LG gram Pro (16Z90SP) : 1.199g iGPU / 1.279g (dGPU) LG gram Pro (17Z90SP) : 1.299g iGPU / 1.379g (dGPU) LG gram Pro 2-in-1 (16T90SP) : 1.399g



I nuovi LG Gram Pro si declinano in due modelli top di gamma da 16 e 17 pollici (16Z90SP e 17Z90SP), dotati di processore Intel Core Ultra con architettura ibrida, di SSD NVMe PCIe 4.0 e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 opzionale. A corredo, la nuova NPU di Intel, Intel AI Boost, che permette di gestire elaborazioni complesse anche senza una connesione di rete. I nuovi modelli sono anche i primi laptop della linea gram a disporre di un sistema di raffreddamento a doppia ventola che garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione e grazie al loro design ultrasottile e ultraleggero, offrono un'eccezionale portabilità, uno stile elegante e prestazioni elevate, ideali per chi utilizza software elaborati come le suite di editing video e gli strumenti di

creazione di immagini IA. I nuovi modelli includono l'app LG gram Link, dotata di IA per categorizzare le foto in maniera intelligente, e che facilita la condivisione di file, il trasferimento di foto e lo screen mirroring tra LGi computer e i dispositivi Android o iOS. LG gram Pro 2-in-1 (modello 16T90SP), ha invece ottenuto il CES 2024 Innovation Award ed è stato recentemente inserito nel GUINNESS WORLD RECORDS come il più leggero laptop 2-in-1 da 16 pollici al mondo. Tra le sue caratteristiche, la cerniera regolabile a 360 gradi, il design con cornice supersottile, il touchscreen e la penna ricaricabile in modalità wireless. Disponibilità e prezzi Non sono state diffuse informazioni su disponibilità e prezzi

LG gram 2024