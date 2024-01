LG contro l'obsolescenza programmata dei TV: 5 anni di aggiornamenti su questi modelli

LG prova ad affrontare l'obsolescenza programmata. In particolare, l'azienda ha presentato il programma di aggiornamento "webOS Re:New" dedicato alla propria piattaforma per smart TV webOS. Tutto ciò si traduce in una bella novità: la ricezione di aggiornamenti per cinque anni a tutti coloro che possiedono uno smart TV LG 2024 o un TV OLED LG 2022 (inclusi LG OLED Flex ed LG OLED Posé) o un QNED Mini LED 8K 2022 (serie QNED99/95). In futuro questo aggiornamento sarà esteso anche ad altri televisori LG.

Questa versione di webOS garantisce un'esperienza personalizzata tramite una schermata iniziale che suggerirà contenuti e servizi a seconda delle preferenze degli utenti. Ad esempio, il sistema di Quick Card migliorerà l'organizzazione delle app grazie alle categorie come musica, giochi e sport, il che rende la navigazione molto più intuitiva e simile a quella di uno smartphone. Inoltre, verrà assicurata la massima sicurezza ed un sistema operativo ottimizzato.