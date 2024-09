La cuccia smart per gatti, riscaldata, con bilancia e purificatore

LG ogni anno tende a voler stupire chi partecipa a IFA (o ad altre fiere) proponendo almeno un prodotto fuori dagli schemi. Lo aveva fatto con il display nella valigia , con l'espositore smart per sneaker e oggi lo fa con la cuccia smart per gatti .

La cuccia è sopraelevata ed è posizionata su un purificatore della linea PuriCare. È disponibile un accessorio simile a un tavolino per aiutare a raggiungere la cuccia ai gatti più anziani. Una mossa molto "smart" quella di posizionare la cuccia in alto, posizione sicuramente prediletta dei gatti. Questa cuccia è riscaldata e quando il gatto entra all'interno abbassa la rumorosità e la potenza del purificatore per non disturbarlo.

Una delle funzionalità più interessante è probabilmente l'aver integrato all'interno una bilancia. Misurare il peso del proprio animale è forse il modo migliore per accorgersi di eventuali problemi di salute.

Ma non solo: se integrerete sensori di temperatura, umidità e presenza in ThinQ, il sistema smart di LG, potrete far sì che anche quando non siete in casa la stanza dove è presente il gatto sia sempre climatizzata e purificata al meglio.

Non si conosce ancora il prezzo di questa versione di PuriCare, ma siamo sicuri che in tanti saranno disposti a viziare il proprio gatto. Sempre che lui non preferisca la scatola di cartone in cui vi arriverà il prodotto.

